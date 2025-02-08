محافظ المنيا: 5 آلاف جنيه غرامة على سيارات "البيك أب" حال استخدامها فى نقل الركاب

المنيا-جمال محمد:

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، ثان قراراته بشأن السيارات الربع نقل المستخدمة في نقل المواطنين، على خلفية تصادم 3 سيارات صباح اليوم مما أسفر عن مصرع 9 عمال.

وقرر المحافظ فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة ربع نقل (بيك أب) يتم ضبطها أثناء مخالفة تراخيصها بتحميل ركاب، أو تجاوز العدد المسموح به، أو استخدام الأجزاء الخارجية من السيارة لنقل الركاب، وذلك كإجراء صارم للحفاظ على السلامة العامة.

وأكد المحافظ أن الغرامة جزء من التدابير الاحترازية الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين، مع التأكيد على عدم التهاون والتعامل بكل حزم دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وشدد كدواني، على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة المخالفين، وسيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة فورًا، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، موجهاً باستمرار الحملات المرورية وخاصة على الطرق السريعة والصحراوية لضبط المخالفين، لحماية المواطنين من أي مخاطر لان حياتهم ليست مجالًا للعبث أو الاستهتار، وأن كل من يخالف هذه القرارات سيواجه عقوبات رادعة وفورية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطبيق منظومة استبدال سيارات البيك أب بميكروباصات مرخصة ومجهزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان وسائل نقل آمنة وحضارية.

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