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محافظ الإسكندرية يجتمع برؤساء الأحياء لبحث استعدادات رمضان -صور

05:37 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية
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    اجتماع محافظ الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

عقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء، لمناقشة إجراءات تأمين السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل حصر دقيق وشامل لجميع منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية التابعة لمختلف الجهات، ومقارنة تلك المنافذ بمدى استيعابها للكتلة السكانية المتواجدة في نطاق كل حي.

وأكد خالد، أن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين جميع احتياجات المواطن طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى إتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع.

وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة على الأسواق من قبل المحافظة والمديريات المعنية، للتأكد من ضبط الأسعار وضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية.

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محافظ الإسكندرية أحمد خالد رؤساء الأحياء شهر رمضان
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