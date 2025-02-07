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اصطفاف معدات مجابهة الكوارث.. جنوب سيناء تستعد لمواجهة التغيرات الجوية المفاجئة- صور

01:37 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    جاهزية المعدات
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    معدات النقل
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    الجاهزية
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    جنوب سيناء
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جنوب سيناء – رضا السيد:

استعدت محافظة جنوب سيناء لمواجهة التغيرات الجوية المفاجئة باصطفاف المركبات والمعدات الثقيلة، ورفع حالة الطوارئ القصوى بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن باصطفاف المعدات، سواء كانت معدات حملة الديوان العام، ومعدات الوحدات المحلية بكل طاقتها، والمديريات الخدمية منها الصحة والإسعاف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومديرية الطرق والهيئة العامة للطرق، ومعدات النقل الثقيل الخاصة بالمجتمع المدني، والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أزمات أو كوارث قد تحدث فجأة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن مدن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، وتتعرض لرياح شديدة تجاوزت سرعتها الـ 37 كليو متر في الساعة، لكنها غير محملة بالرمال داخل الظهير السكني، ومحملة بالرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي، وهذه الرياح ساهمت في الإحساس ببرودة الطقس بمعدلات أكثر من المعدل الطبيعي.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حالة البحر في خليجي العقبة والسويس مضطربة، نتيجة لنشاط الرياح في اتجاهات شمالية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 إلى 2,5 متر، مؤكدًا أنه لم يتلقى أي إخطارات تفيد غلق أي من الموانئ البحرية بالمحافظة حتى الآن، مشيرًا إلى أن حركة المرور على الطرق الدولية تسير بشكل طبيعي.

وأضاف أنه يوجد تنسيق على مدار 24 ساعة مع الوحدات المحلية، لمتابعة الأجواء بها، ومدى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 19 والصغرى 14، وفي مدينة رأس سدر العظمى 18 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 16 والصغرى 8، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 13 والصغرى 1 تحت الصفر، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 19 والصغرى 15 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة جنوب سيناء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

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