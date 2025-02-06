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كيد الضراير..سيدة تشعل النيران في شقة الزوجية لمنع ضرتها من الإقامة بها في قنا

11:41 م الخميس 06 فبراير 2025

حريق شقة سكنية أرشيفية

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قنا_عبدالرحمن القرشي :

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، سيدة بتهمة إشعال النيران داخل شقة زوجها والمقيمة هي معه بداخلها منعًا لإقامة ضرتها معها في الشقة بالقرب من مسجد عبدالرحيم القنائي في دائرة بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بالقرب من مسجد السيد عبدالرحيم القنائي في دائرة بندر قنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق وبعد الفحص تبين أن الواقعة وراءها شبهة جنائية وأن الزوجة هي من أشعلت النيران في شقتها بسبب زيارة ضرتها التي تقيم في سفاجا محافظة البحر الأحمر لها وخوفًا من إقامتها معها في الشقة أشعلت النار بها بسبب الغيرة.

تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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كيد الضراير سيدة تشعل النيران في شقة الزوجية مديرية أمن قنا تحرق شقة الزوجية لمنع ضرتها نشوب حريق داخل شقة
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