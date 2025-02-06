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120 طالبًا يرسمون معالم الإسكندرية السياحية على الأسفلت (صور)

07:59 م الخميس 06 فبراير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية مسابقة "الرسم على الأسفلت للمعالم السياحية" بمحيط ديوان عام محافظة الإسكندرية.

شارك في المسابقة 27 فريقًا يضمون 120 طالبًا وطالبة من 18 كلية من جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الوزير الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

ونفذ الطلاب أعمال فنية لمعالم الإسكندرية السياحية بهدف تنشيط السياحة وإبراز المعالم السياحية لعروس البحر المتوسط بالإضافة لتعزيز وتشجيع الإبداع والمواهب للطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية.

وأشاد المحافظ خلال تفقده فعاليات المسابقة بالأعمال الفنية التي نفذها الطلاب، مؤكدًا أهمية رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مهاراتهم وتوزيع هدايا لجميع الطلاب المشاركين بالمسابقة.

وحصلت كليتي الفنون الجميلة والهندسة على المركز الأول، وتربية نوعية واقتصاد وعلوم سياسية على المركز الثاني، بينما حصدت كليتي الأعمال والآداب المركز الثالث في المسابقة.

وكرّمت الدكتورة إيمان شرف، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أعضاء هيئة تحكيم المسابقة، وسلمت شهادات تقدير ودلائل سياحية لمعالم الإسكندرية للفرق الفائزة.

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