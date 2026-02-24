الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب شخصان آخران، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " غرب الموهوب – موط " بمركز الداخلة أسفر عن مصرع عمار كامل عبدالمولى، وإصابة كل من منصور كامل عبد المولى، 63 عامًا، عبد المنعم كامل عبدالمولى، 51 عامًا، وجمعيهم مقيمون بمركز الداخلة.