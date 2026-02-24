إعلان

محافظ الوادي الجديد تضع ضوابط صارمة للاستثمار الزراعي بمناطق الحظر المائي

كتب : محمد الباريسي

07:47 م 24/02/2026

محافظ الوادي الجديد تبحث موقف ملفات الاستثمار الزر

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لبحث ملفات الاستثمار الزراعي وتقنين أوضاع المستفيدين بمناطق الحظر المائي، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأوضحت المحافظ، أن الطرح المتوازن في التعامل مع هذا الملف يتضمن خطة المحافظة في استمرار وقف أي تخصيص للأراضي الزراعية بمناطق الحظر؛ حفاظًا على استدامة الخزان الجوفي وخطط التنمية، والتعامل الرشيد مع هذا المورد الحيوي وحق الأجيال المتعاقبة فيه.

وأكدت مجدي، أنه جرى الاتفاق على تقنين وضع الأراضي المخصصة والتي قام أصحابها بحفر الآبار الجوفية قبل صدور القرار، من خلال تحديد ضوابط لحد السحب المائي الآمن وعدد ساعات التشغيل للآبار وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية المناسبة لاستهلاك المياه، وتعويض المشروعات المخصصة بعد قرار الحظر بأراضي بديلة بناءً على نسب التنفيذ والجدية في استصلاح الأرض.

حنان مجدي الوادي الجديد

