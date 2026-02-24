الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية المكثفة بحي العجمي، وذلك لمتابعة مشروعات المحاور والطرق والمواقف والصرف الصحي.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شارع الفتح بمنطقة الدخيلة ليصبح محورًا عرضياً يربط بين محور أبو ذكري وطريق الإسكندرية – مطروح، بطول 600 متر وعرض 20 متر، بما يخفف الضغط عن المحاور الرئيسية، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية.

توسعة طريق الإسكندرية الساحلي

وتفقد عطية، أعمال توسعة طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 21، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، نظرًا لأهمية الطريق كأحد الشرايين المرورية الرئيسية.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ أعمال إنشاء وتجهيز الموقف الجديد بالكيلو 21، والذي يأتي بديلًا عن موقف الكيلو 21 القديم، حيث اطمأن على انتظام أعمال التخطيط والتنظيم الداخلي بما يحقق الانضباط ويمنع التكدسات، ويوفر بيئة آمنة ومنظمة تخدم المواطنين والسائقين.

إعادة تخطيط موقف الكيلو 21

ووجه إدارة المرور بإعادة تخطيط موقف الكيلو 21 بما يسهم في تنظيم حركة الركاب والقضاء على المواقف العشوائية، إلى جانب تسهيل الحركة المرورية خاصة في أوقات الذروة لتقليل زمن الرحلات على المواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد محطة رفع الصرف الصحي (PS4)، والتي تعمل على رفع تصرفات الصرف الصحي من منطقة شهر العسل بالبيطاش وحتى منطقة أكتوبر بالكيلو 21، حيث تجري أعمال إحلال وتجديد المحطة بالكامل لإجراء الصيانة الشاملة ورفع كفاءتها.

تطوير البنية التحتية بالإسكندرية

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملفات تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتنظيم المواقف، وتحسين خدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار رؤية تنفيذية واضحة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة، والتدخل الفوري لحل المشكلات، بما يعكس نهجًا إداريًا يرتكز على العمل الواقعي والإنجاز الفعلي على الأرض.