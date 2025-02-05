فرحة وزغاريد.. والدة الشاب أيمن بعد حكم إعدام المتهمين بقتله: "حقي ابني رجع" - فيديو وصور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت ساحات محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق الزغاريد من جانب سيدات أسرة الشاب أيمن ضحية 4 تجار مخدرات قتلوه بعيار ناري خلال تواجده بكورنيش النيل فرع رشيد بدسوق خلال تلويحهم بالعنف فرحة بتأييد حكم عليهم أمام محكمة مستأنف جنايات فوه.

"الحمد لله القضاء رجع حق ابني".. بتلك الكلمات تحدثت وفاء أحمد، ربة منزل، وتقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، لمصراوي معبرة عن فرحتها بنطق حكم الإعدام على المتهمين الأربعة.

وأكدت أن القضاء المصري دائمًا ما يثبت أنه الدرع الحصين لكل صاحب حق ووفق ذلك كانت ثقتنا كبيرة في أن القضاء سوف يعيد حق ابنها بالقصاص من المتهمين الأربعة.

وقالت: "ابني ما عملش حاجة غير أنه كان راجع من شغله وقاللي هاروح اقعد على الكافيه اتفسح شوية وكان يومها فرحان ومبسوط ولقيته بيحضني بشدة وكأنه بيودعني ويوم وفاته كان متوافقًا مع عيد ميلاده..الله يرحمه الحمد لله حق ابني رجع".

وأضافت: "سنة ونصف مرت علينا بصعوبة شديدة لأن المكان أصبح ناقص واحد وشئ طبيعي يكون الأمر متعب ويحزن لأن اللي قاعد وبياكل ويشرب معاك ماعدش موجود وبالرغم من ذلك احتسبه عند الله شهيد..وشكرا لرجال الشرطة اللي تعبوا في القضية..وشكرا لرجال القضاء المصري اللي أعادوا الحقوق لأصحابها".

وقضت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بتأييد حكم إعدام 4 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة ومدانين باستعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف، وقتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، رئيس المحكمة، ومحمد محمد حمودة، نائب الرئيس، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم.

وكذا في فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.

وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول أنه قاصدًا من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالأشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهما المتهم على فعل ذلك.

وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، قضت مسبقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهمين الأربعة عما نسب إليهم، وذلك بجلسة 22 يونيو 2024 فيما تقدم المتهمين باستئناف الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه والتي أصدرت قرارها المذكور.