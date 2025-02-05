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نقص وزن الرغيف.. 700 محضر لمخابز مخالفة في الإسكندرية خلال شهر - صور

01:26 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية، لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية وغش تجاري وتلاعب بالأسعار .

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أسفرت الحملات عن تحرير 707 محاضر لمخابز بسبب عدم الالتزام بالمواصفات ونقص وزن الرغيف وتوقف عن العمل وذلك خلال شهر .

وأشار البيان إلى تحرير 288 محضرًا عدم إعلان عن أسعار السلع، و183 محضرًا عدم صلاحية وبيع بأزيد من السعر وعدم ترخيص، فضلا عن ضبط 7420 لتر زيت طعام مجهول المصدر و57 كيلو جرام كبدة ولحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، باستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والمتابعة على جميع الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



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الإسكندرية أحمد خالد حافظ الإسكندرية
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