سلّط تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان "التحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي.. الواقع والآفاق"، الضوء على مسار التحول الرقمي في الإعلام المصري، الذي يُعد من أقدم النظم الإعلامية في المنطقة العربية، حيث جاء تطوره انعكاسًا مباشرًا للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية عبر تاريخها.

تأثر الإعلام المصري بالتطورات التكنولوجية العالمية

استعرض التقرير ملامح تأثر الإعلام المصري بالتطورات التكنولوجية العالمية، بدءًا من مرحلة الصحافة المطبوعة، مرورًا بانتشار الإذاعة والتليفزيون، وصولًا إلى عصر الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أسهمت بدور محوري في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي.

عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر

وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر نحو 92.6 مليون مستخدم في ديسمبر 2025، بما يمثل 75.3% من إجمالي مشتركي خدمات المحمول.

كما سجل عدد مشتركي الإنترنت الثابت نحو 12.7 مليون مشترك في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليون مشترك في ديسمبر 2024.

متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر

أظهرت بيانات شركة Ookla أن متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر بلغ حوالي 56.45 ميجابت في الثانية، في حين وصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى نحو 89.84 ميجابت في الثانية بنهاية عام 2025.

نسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر

بلغت نسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر 43.4% من إجمالي عدد السكان بنهاية عام 2025، وفقًا لتحليلات شركة Kepios، مع استمرار تصدر "فيسبوك" قائمة المنصات الأكثر استخدامًا بإجمالي 51.6 مليون مستخدم، يليه "يوتيوب" بعدد 49.3 مليون مستخدم، ثم "تيك توك" بنحو 48.8 مليون مستخدم ضمن الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر.

نمو متسارع لحجم الإعلام الرقمي في مصر

أشار التقرير إلى أن قطاع الإعلام الرقمي في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، مدعومًا بالتطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في رفع جودة المحتوى الإعلامي وتطوير آليات التفاعل مع الجمهور.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات الداعمة لنمو الإعلام الرقمي، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الصحفي من خلال أدوات مثل الترجمة الآلية، وتحليل البيانات، والمعالجة اللغوية.

كما يلعب دورًا مهمًا في تطوير أداء الكوادر العاملة بالمؤسسات الإعلامية، سواء في القنوات الحكومية أو الخاصة، مع توقعات بتوسع نطاق استخدامه خلال الفترة المقبلة.

وتعكس الاتجاهات العالمية الحالية تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العملية الإعلامية، بداية من إنتاج المحتوى، مرورًا بآليات توزيعه، وصولًا إلى تحليل تفاعل الجمهور معه.

مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر

في السياق المصري، تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 7.7% بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقديرات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز من فرص تطور الإعلام الرقمي في مصر وقدرته على مواكبة الاتجاهات العالمية.

