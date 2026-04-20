أكلوا لانشون.. إصابة 3 أطفال بتسمم غذائي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:53 م 20/04/2026

تسمم غذائي بسبب اللانشون

أُصيب 3 أطفال أشقاء بحالة تسمم غذائي داخل منزلهم بمدينة بني سويف، عقب تناولهم وجبة مكونة من لانشون وجبنة يُشتبه في عدم صلاحيتها، ما استدعى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني واستقبال الحالات

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 أطفال إلى قسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي، وهم في حالة إعياء شديد مصحوبة بقيء مستمر، نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة.

بيانات الأطفال المصابين

وبالفحص، تبين أن المصابين هم أشقاء، وجاءت أسماؤهم كالتالي: "ح.هـ.ج"، و"ي.هـ.ج"، و"س.هـ.ج"، ويقيمون بأحد أحياء مدينة بني سويف.

رعاية طبية ومتابعة مستمرة

على الفور، قدم الفريق الطبي الإسعافات الأولية اللازمة للأطفال، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، لمتابعة حالتهم الصحية لحين التأكد من استقرارها بشكل كامل.

تحقيقات لكشف مصدر الغذاء

تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، مع العمل على تحديد مصدر الأغذية المتسببة في التسمم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع والحفاظ على صحة المواطنين.

بني سويف تسمم غذائي أغذية فاسدة

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يساندان منة شلبي في جنازة والدها
بعد موجة الزيادات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر خلال أبريل
يارا السكري تتصدر التريند بسبب تصريحاتها الأخيرة.. ماذا قالت؟

وقعت فجأة في الشيفت.. وفاة ممرضة شابة بمستشفى بركة السبع بالمنوفية
كليتيك في خطر.. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمرك بصمت

