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35 جنيهًا لكل مادة.. بدء التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

03:30 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

المحافظ يعتمد النتيجة

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جنوب سيناء- رضا السيد:

بدأت لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام التعليمي الجاري.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن اللجنة استقبلت اليوم عددًا من طلبات التظلمات لبعض المواد الدراسية، لبدء فحص هذه الطلبات وقيام اللجنة بمراجعة أوراق الإجابات الخاصة بمقدمي التظلم، والتأكد من تحقيق مبدأ العدالة.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أن اللجنة مستمرة في قبول التظلمات لمدة 15 يومً، مشيرًا إلى أن المتظلم يقوم بتوريد 35 جنيها عن كل مادة بخزينة المديرية، أو خزينة إدارة طور سيناء، ثم توجه بها إلى لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية.

وكان قد صدق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح 73.86%، وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 3533 طالب وطالبة، موزعين على أقسام التعليم العام الرسمي، واللغات الخاص، واللغات، والتعليم الدولي، والمنازل.

كما صدق المحافظ على نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للصم والبكم وضعاف السمع، بنسبة 100%.

وبعث محافظ جنوب سيناء، بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم، والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.



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