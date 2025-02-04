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زوجته كشفت السبب.. حداد ينهي حياته بتناول مادة سامة في سوهاج

10:35 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى حداد حياته بتناول قرص حفظ الغلال السام، داخل منزله بطهطا شمالي محافظة سوهاج، وكشفت زوجته غموض الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "فتحي. ص" 52 عامًا حداد مصابًا بتسمم، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفي عقب وصوله.

أفادت زوجته "شمس. ا" 38 عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجده بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال؛ لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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