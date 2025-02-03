رجل يتسلق المنازل ليلًا ونهارًا.. قصة "سبايدر مان" شبرا الخيمة - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة بيجام في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة غريبة بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه لص أثناء تسلق جدار عقار، في محاولة منه للهروب من الإمساك به من قبل الأهالي.

وفور ضبط اللص، أطلق الأهالي عليه لقب "سبايدر مان شبرا" نظرًا لطريقة هروبه الماهرة عبر تسلق العقارات.

وكشف شهود العيان عن تفاصيل الواقعة، مؤكدين أنهم شعروا بتواجد لص في المنطقة منذ 5 أيام، وأجمع الأهالي على أنه ليس من سكان المنطقة وأنه غريب عنها، وجرى التنبيه على الجميع بأخذ الحيطة والحذر حتى نتمكن من الإيقاع به وإمساكه وتسليمه للشرطة.

وأضاف شهود العيان، أنه في يوم الواقعة اكتشفنا وجود اللص في إحدى الشقق بالمنطقة، ووجدناه متسلقا بواجهة العمارة ويحاول النزول على المواسير والمناشر في محاولة منه للهرب، حيث قامت سيدة بالوقوف في الشرفة المقابلة وقامت برميه بالحجارة حتى نتمكن من الإمساك به.

وأوضح شهود العيان، أن المتهم حاول النزول من على المواسير فانتظروه بالأسفل، لكنه دخل شقة بالطابق الأول للهروب منهم، إلا أنهم نجحوا في الإمساك بعد حصاره وتمكن عدد من الشباب من إحضاره وتسليمه للشرطة قبل أن يفتك به الأهالي.

وأضاف شهود العيان، أنهم عثروا بحوزته على عدد من المشغولات الذهبية التي تمكن من سرقتها، وجرى تسليمها لأجهزة الأمن.

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"سبايدر مان شبرا".. ضبط لص تسلق جدار عقار فى شبرا الخيمة - صور