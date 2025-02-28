نجاة عاملين من الموت بعد اختناقهما في بئر صرف صحي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شخصان باختناق أثناء تطهيرهما بئر صرف صحي، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج، تم استخراجهما على قيد الحياة ونقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من المستشفى المركزي بوصول "مصطفى. م" 22 عامًا عامل، "عبدالقادر. ع" 45 عامًا سباك مصابان باختناق، وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

أفادا كل من والدة الأول "بديعة. ا" 40 عامًا ربة منزل، وشقيق الثاني "عبدالمؤمن" 45 عامًا عامل أنه أثناء تطهير المذكورين بئر صرف صحي داخل منزل ملك والد الأول حدثت لهما حالة اختناق، وتم استخراجهما، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.