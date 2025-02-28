6 ديازل و44 فرقة إصلاح.. "كهرباء الإسكندرية" تنهى استعداداتها لشهر رمضان- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطط طوارئ لضمان استقرار التغذية الكهربائية ومنع حدوث أي أعطال خلال الشهر الكريم.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، شملت الاستعدادات إتاحة خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز الخدمة بالشركة، وأيضا منافذ الشحن الموجودة على مستوى المحافظة.

وجهزت الشركة 6 ديازل قدرة 1000 ك. ف. أ موزعين على نطاق المحافظة، للتحرك في حالة حدوث أي انقطاع للتيار وتأمين التغذية للمناطق الحيوية والمساجد وساحات الصلاة.

وأشار البيان إلى أنه سيجري تسيير سيارة الخدمات المتنقلة بالميادين العامة على مستوى المحافظة للتيسير على المواطنين، فضلًا عن مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال 3 مراكز تحكم.

وأعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء زيادة عدد فرق إصلاح الأعطال من 22 فرقة إلى 44 فرقة لسرعة الإصلاح، وتجهيز فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل والمتواجدة على مدار 24 ساعة.

وتعمل غرفة عمليات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بشكل دائم على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان من خلال أرقام " 4960703 – 3923905"، ذلك بالإضافة إلى مركز تلقي البلاغات على الرقم الموحد 121.