مكتبة الإسكندرية تستقبل المدير العام لمتحف الكونغو - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، "بيليندا آييس"؛ المدير العام لمتحف الكونغو، والوفد المرافق لها في إطار زيارة للمكتبة وبحث أوجه التعاون المشترك.

وأكد "زايد" استعداد مكتبة الإسكندرية لكافة أشكال التعاون مع متحف الكونغو لتعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى إهداء المتحف مجموعة من الكتب المترجمة وأخرى صادرة عن مركز الأنشطة الفرنكوفونية التابع للمكتبة.

من جانبها عبرت مدير عام متحف الكونغو بيليندا آييس؛ عن سعادتها بالتواجد في مكتبة الإسكندرية التي تمتلك مكانة كبيرة على مستوى العالم، مؤكدة تطلعها للعمل مع مكتبة الإسكندرية، خاصة وأن مصر لها مكانة كبيرة لدى بلادها وأن متحف الكونغو يضم قاعة عرض دائمة عن تاريخ مصر.

وأضافت: "في عام 2019 أهدى سفير مصر في ذلك الوقت حاتم قنديل، مجموعة من القطع المصرية إلى المتحف وتم تنظيم احتفالية كبرى لاستقبالها، كما يستضيف المتحف العديد من الشخصيات الدبلوماسية المصرية".

وأهدت "آييس" الدكتور أحمد زايد تمثالا خشبيا يعبر عن أم تمد يدها لابنها لكي ينهض، معتبرة أن التمثال يعبر عن الدور الذي يلعبه بصفته مديرا لمكتبة الإسكندرية، كما أهدته مجلدا عن تاريخ الكونغو، وبدوره قام زايد بإهدائها مجموعة من إصدارات المكتبة باللغة الفرنسية.

وعقب اللقاء أجرت مدير متحف الكونغو جولة تفقدية بالمكتبة للتعرف على مزاراتها المختلفة، حيث زارت قاعة الاطلاع الرئيسية للتعرف على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، كسوة الكعبة المشرفة، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.