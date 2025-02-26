تخفيضات 30%.. إقامة سوق اليوم الواحد بمدينتي بلبيس ومنيا القمح في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

أقامت محافظة الشرقية بقيادة المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم سوق اليوم الواحد بمدينتي بلبيس ومنيا القمح لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30%، بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص بالغرفة التجارية وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كافة صور الدعم الممكنة لهم.

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار 40 يوماً ، للأسبوع العاشر علي التوالي، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة اتحقيق أكبر استفادة ممكنه لكافة المواطنين، فيما تتابع المديرية سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المنخفضة.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجة الاستعدادات للبدء في إقامة معارض أهلا ً رمضان بنطاق المحافظة حيث تم الإنتهاء من إقامة 18 معرض بمختلف مراكز المحافظة وجاري تجهيز باقي المعارض بمراكز المحافظة فضلاً عن إقامة 12 شادر موزعين علي كافة المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم.