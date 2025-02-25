سلع ولحوم شهر رمضان.. خريطة 54 منفذًا لوزارة الزراعة بالإسكندرية| تعرف عليها

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ووفقًا لمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تتوزع المنافذ على مستوى أنحاء الإسكندرية بواقع 25 منفذَ بيع ثابتٍ، و29 منفذَ بيع متحركٍ، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

خريطة منافذ بيع السلع واللحوم التابعة لمديرية الزراعة بالإسكندرية:

حي وسط: محطة مصر أسفل مديرية الزراعة، شارع 41 ابن الخطاب بالعطارين، أسواق محطة مصر الجديدة بالدور الأرضي محل 9G، منطقة الأزاريطة.

حي شرق: شارع 8 المتفرع من شارع يوسف فهمي الجزائري بالإبراهيمية، طريق الحرية 578، شارع بابر جليم الرمل أول، شارع 20 بجوار شركة النحاس أمام أبراج يثرب 2000 بالظاهرية، شدس شارع راسم باشا أمام الفرن البلدي، قسم الرمل أول، 107 بسوق زنانيري سيدي جابر الشيخ.

77 شارع عزيز فهمي الشهير بزنانيري كليوباترا، باكوس شارع القومية العربية بجوار سوبر ماركت البوريدي، شدس أمام شارع مرتضى، شارع عمر بن أبي ربيعة بالحضرة القبلية، سموحة شارع إسماعيل سري بجوار التأمين، مطار النزهة أمام مدرسة المهندس طلعت مصطفى، الحضرة شارع الجواهر، سيدي جابر أمام حي شرق، شارع أحمد أبو سليمان بجوار مسجد الإيمان، كوبري الناموس بشارع العلافين.

حي المنتزه ثانٍ: آخر شارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، المندرة شارع محمد عطية.

حي المنتزه أول: شارع 1 المتفرع من شارع 45 بالعصافرة قبلي فوق النفق يمينًا، شارع مدرسة القدس امتداد شارع 45 الدولي بكومباوند ريحانة أليكس برج 1، شارع 24 بأرض فضالي المتفرع من شارع 30 بسيدي بشر.

حي العجمي: أسفل كوبري الـ21 بجوار أسماك الزين، الهانوفيل بجوار مدرسة الفتوح الإسلامية أمام شارع الكومي، البيطاش شارع البيطاش بجوار مدرسة البيطاش، أول أكتوبر، أول شارع عين شمس، البيطاش شارع البيطاش.

حي غرب: شارع أم السلطان أمام جامع أبو عمر خفاجة بالورديان، كرموز أمام نقطة شرطة غيط العنب.

حي العامرية أول: العامرية - شارع السوق.