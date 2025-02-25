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ضبط تمور مجهولة المصدر خلال حملة على محلات "الياميش" في بورسعيد

01:15 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

حملة تموينية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، على محلات "الياميش"، لضبط المخالفين قبل شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية الخاصة ببيع "الياميش" الرمضاني لبيعه تمور معبأة داخل أكياس بدون بيانات أو تواريخ الصلاحية - مجهولة المصدر.

وجرى سحب العينات، وتحرير المحضر اللازم للتأكد من سلامة التمور، كما تم التحفظ على التمور المضبوطة لحين ورود نتيجة التحليل وصدور قرار النيابة بكيفية التصرف فى المضبوطات.

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ضبط تمور مجهولة المصدر حملة على محلات الياميش بورسعيد
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