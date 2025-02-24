أسوان تستقبل رمضان بـ 3.3 مليون نخلة والأسواق تكتظ بأصناف التمور الفاخرة -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تستعد محافظة أسوان لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يهل علينا بعد أيام قليلة، وسط أجواء من البهجة والترقب، حيث تكتظ الأسواق بأنواع التمور الفاخرة التي تشتهر بها المحافظة، والتي تزين موائد الإفطار بأصنافها المتنوعة.

تشتهر أسوان بعدة أصناف من التمور، لا تخلو مائدة الإفطار خلال شهر رمضان منها، ومن أشهر هذه الأصناف: السكوتي، البرتامودا، الملكابي، القنديلة، الشامية، والعينات، وتتراوح الأسعار من 30 حتى 180 جنيها للكيلو الواحد حسب نوعية التمر وجودته.

تشهد الأسواق في أسوان عمليات البيع والشراء من قبل أهالي المحافظة والمحافظات الأخرى من الزائرين، وأيضًا الأجانب من كافة الجنسيات الذين يحرصون على شراء التمور بأنواعها.

وتحظى محافظة أسوان بوجود 3.3 مليون نخلة على أراضيها، في إطار التوجيهات الرئاسية التي تضمنت إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتي توشكي والعوينات، وأن مصر تمتلك إمكانات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور.

تحرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.