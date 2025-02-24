محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم (1) لعام 2025

الأقصر - محمد محروس:



ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (1) لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي، والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.



وفي بداية الجلسة، قام محافظ الأقصر، بتكريم فريق العمل المشارك في نجاح التدريب العملى المشترك لقوات الدفاع الشعبي والعسكري صقر (146) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، الذي تم عقده في خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025.



وتضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2400 م2 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية توماس 4 بمدينة إسنا نظراً لعدم تواجد مدارس بالقرية ولبعد المدارس المجاورة عن القرية، والموافقة على تخصيص مساحة 1 فدان لإنشاء مركز شباب لخدمة أهالى قرية الزنيقة التابعة للوحدة المحلية لقرية أصفون بمدينة إسنا.



كما تمت الموافقة خلال الجلسة على إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية الضبعية باسم المرحوم/ العادلى أمين بركة على قطعة أرض بمساحة 10 قيراط بحوض الشيخ حمد بالحدادين – قرية الضبعية - تبرع ذو نفع عام من المواطن/ محمد العادلى أمين بركة.



كما تمت الموافقة خلال الجلسة على انشاء مجمع مدارس خاصة بالتربية والتعليم، والتعليم المجتمعى، والأزهري، والاوقاف، على قطعتي أرض مساحتها فدان و20 قيراط بناحية الضبعية حوض الفابريقة بمدينة القرنة تبرع من المواطن/ محمد حسن مختار محمد، والموافقة على تخصيص مساحة 500 م2 لإنشاء محطة مياه جديدة بمنطقة حوض الرمال بقرية البعيرات – مركز القرنة بديلاً عن المساحة التى تم استنزالها من مساحة مأخذ المياه بمنطقة حوض الرمال بالبعيرات.

كما تمت الموافقة خلال الجلسة على إعادة تخصيص قطعة أرض بنجع البركة بمساحة 6000 م2 – والصادر لها قرار تخصيص سابق رقم 804 لسنة 2003 لإنشاء مدرسة ثانوى عام بنجع البركة بناحية القبلى قامولا – وذلك لإنشاء مجمع أزهرى فتيات وبنين (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) ومدرسة ثانوى عام حسب الاحتياج.



كما تمت الموافقة خلال الجلسة على تخصيص قطعة أرض مساحة 165م2 بالقطعة رقم 25 بحوض الحاجر نمرة 23 بناحية مدينة الطود لصالح جمعية الأورمان وذلك لإنشاء مدرسة لتعليم القرآن الكريم، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 700م2 على طريق نُزُل الشباب الدولى بالطود بالقطعة رقم 48 حوض عدة لبيب نمرة 54 لصالح إدارة الحماية المدنية وذلك لإنشاء نقطة إطفاء بمدينة الطود.



كما تمت الموافقة خلال الجلسة على اعتماد الاحداثيات الخاصة لقطعة الأرض المتبرع بها من كل من/ هناء النوبى محمد أبوالحجاج، وخيرى على أحمد بمساحة 1050.33 م2 الكائنة بناحية المريس بمركز الطود، وذلك لإضافتها لأرض مجمع معاهد المريس الأزهرية، كما تمت الموافقة على إصدار قرار تخصيص البيت النوبى لصالح مديرية التضامن الاجتماعى.



وفي ختام جلسة المجلس التنفيذي تم استعراض جاهزية المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وعرض بيان معارض ومنافذ مبادرة أهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة، كما تم استعراض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025 (برامج التنمية المحلية المطورة ) فبراير2025.