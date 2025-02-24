"مراته هى اللى كشفته".. حبس طبيب أسنان مشهور 6 أشهر بسبب فيديوهات مخلة مع سيدات

الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، حبس طبيب أسنان مشهور 6 أشهر وغرامة ألف جنيه بسبب انتشار فيديوهات مخلة، أثناء ممارسته الرذيلة مع سيدات.

كانت نيابة كفر الزيات، قررت إحالة المتهم "إ .م" طبيب أسنان بكفر الزيات إلى المحاكمة بتهمة ممارسة الرذيلة داخل شقة سكنية مملوكة له بقرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات، وقام بتصوير مقاطع فيديو، انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا من زوجة المتهم، تتهم فيه زوجها طبيب أسنان مشهور بمركز كفر الزيات بممارسة الرذيلة داخل شقة سكنية وأن لديها فيديوهات تؤكد اتهامها.

أثبتت التحريات والمعاينة صحة أقوال الزوجة وصدر قرار بالقبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي اتخذت قرارها السابق.