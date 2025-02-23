ضبط 7 أطنان عسل مجهول داخل مخزن بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت :

شَنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة مكبرة برئاسة مصطفى عبد القادر مدير الإدارة برفقة سعاد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية، وياسمين عبد ربه نهلة الأبزاري المفتشين بالإدارة، للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية وتم ضبط 7 أطنان عسل جلوكوز مجهول المصدر وتحرر عن ذلك المحضر جنح أول العاشر من رمضان.

وجرى تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار وعدم وجود شهادة صحية وبإستكمال أعمال الحملة وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، وضبط 475 لتر مركب مواد محلية تستخدم لصناعة المشروبات الغازية منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر برقم 2037 جنح العاشر من رمضان.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.