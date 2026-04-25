ذهب ليهنئ صديقه بالخطوبة فاختفى.. العثور على جثة شاب "تفهنا الأشراف" بالزقازيق

كتب : ياسمين عزت

12:06 م 25/04/2026

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثمان شاب في ظروف غامضة بمدينة الزقازيق، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان الشاب "السعيد محمد غريب"، من قرية تفهنا الأشراف، ملقى داخل أرض خلاء بالقرب من موقف المنصورة بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم بقيادة الرائد حسن أباظة، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وإجراء المعاينة الأولية للجثمان.

وبدأت فرق البحث الجنائي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، وسؤال شهود العيان، لتحديد خط سير الشاب ورصد آخر تحركاته قبل العثور عليه.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وبحسب روايات أصدقاء المجني عليه، فقد توجه الشاب إلى مدينة الزقازيق لحضور حفل خطوبة أحد أصدقائه، قبل أن يختفي في ظروف غامضة، ليتم العثور عليه جثة هامدة بعد ذلك.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى الحقيقة الكاملة، وضبط مرتكبي الحادث في حال وجود شبهة جنائية.

