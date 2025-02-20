بتخفيض 30%.. افتتاح ثاني معارض "أهلًا رمضان" بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، ثاني المعارض الرئيسية لـ"أهلًا رمضان" بالمحافظة، وذلك في حي النور بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. يضم المعرض جميع السلع الغذائية، إضافة إلى ياميش رمضان، بخصومات تصل إلى 30%.

وأشاد رئيس مدينة شرم الشيخ بالمعروضات، مؤكدًا أن نسبة التخفيضات تلائم محدودي الدخل، كما وجه بضرورة التزام العارضين بنسب الخصومات المقررة، وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية التي تشهد إقبالًا من المواطنين، مع المتابعة المستمرة لجودة المنتجات ومدى توافرها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم افتتاح معرض رئيسي وآخر فرعي بمدينة طور سيناء، واليوم جرى افتتاح معرض رئيسي بشرم الشيخ، على أن يتم غدًا افتتاح معرض فرعي بالمدينة، بالإضافة إلى معرض رئيسي وآخر فرعي بمدينة دهب. كما أشار إلى أنه سيتم افتتاح معارض في جميع مدن المحافظة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن المعرض يوفر السلع الغذائية، ياميش رمضان، اللحوم والدواجن، الخضروات والفواكه، زيت الزيتون، الملابس، ومنتجات الهاند ميد، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

وأشار إلى أن إقامة المعارض تتم بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية، بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الشركة العامة لتجارة الجملة، المنتجات الزراعية بمديرية الزراعة، تجار الجملة، ومنتجي المشغولات اليدوية.

أسعار بعض المنتجات في المعرض

اللحوم والدواجن: كيلو اللحم البلدي: 400 جنيه، والدواجن البرازيلية المجمدة: 149 جنيهًا، ومفروم تبريدات: 95 جنيهًا، البانيه: 96 جنيهًا، والورك: 95 جنيهًا، والدبابيس: 110 جنيهات، والكبد والقوانص: 45 جنيهًا.

السلع الغذائية

الأرز: 28 جنيهًا للكيلو، والمكرونة: 9 جنيهات، والسكر: 30 جنيهًا، والزيت (اللتر): 64 جنيهًا، والسمن: 56 جنيهًا، والدقيق: 18 جنيهًا.

ياميش رمضان

الزبيب: 183 جنيهًا للكيلو، والتين المجفف: 105 جنيهات، وقمر الدين: 62 جنيهًا، والبلح: من 17 إلى 60 جنيهًا، وجوز الهند: 155 جنيهًا.

الخضروات والفواكه

الطماطم: 5 جنيهات للكيلو، والفلفل: 18 جنيهًا، والبصل: 15 جنيهًا، والبطاطس: 10 جنيهات، والكوسة: 15 جنيهًا، والباذنجان: 12 جنيهًا، والجزر: 10 جنيهات، والثوم: 30 جنيهًا.