افتتاح سمبوزيوم أسوان الدولي الأول للرسم بمشاركة 30 فنانًا مصريًا وأجنبيًا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

افتُتحت اليوم فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي الأول للرسم بمشاركة 30 فنانًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا بجزيرة "هيسا"، الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان.

قام الفنانون برسم لوحات فنية امتزجت فيها الألوان لتعكس الطبيعة والثقافة الأسوانية، حيث تداخلت التأثيرات المصرية والعربية والأجنبية لتشكّل مجموعة من الأعمال المتميزة، التي ستُعرض في صحن معبد فيلة مساء الأحد القادم.

شارك في الفعاليات فنانون من فلسطين، لبنان، المملكة العربية السعودية، العراق، إنجلترا، أمريكا، ورومانيا.

وقالت نيرمين شمس، منسقة السمبوزيوم، إن النسخة الأولى من الحدث تضم فنانين مصريين إلى جانب مشاركين من فلسطين ولبنان والمملكة العربية السعودية والعراق، بالإضافة إلى فنانين من إنجلترا وأمريكا ورومانيا.

وأضافت أن ضيوف مصر انبهروا بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها أسوان، فضلًا عن البيوت والتراث والثقافة النوبية التي حظيت باهتمام كبير من قبل الفنانين المشاركين.

من جانبه، أعرب الفنان التشكيلي رجب سيد محمد، الشهير برجب كوندا، عن سعادته بالمشاركة، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بتواجدي في أجمل بقعة بأسوان، وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان، حيث افتُتح سمبوزيوم أسوان الدولي الأول للرسم بمشاركة 30 فنانًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، جميعهم يشاركون للمرة الأولى، وكان واضحًا مدى سعادتهم بالتواجد على أرض الذهب، أسوان."

أما الفنانة التشكيلية أديل شعبان، من لبنان والمقيمة في الكويت، فقد عبرت عن فرحتها الكبيرة بمشاركتها الأولى في هذا السمبوزيوم، مشيدةً بالأجواء المميزة التي جمعت بين الطقس الجميل والطبيعة الساحرة، إلى جانب فرصة توسيع دائرة المعرفة والصداقة مع فنانين من مختلف الدول العربية والأجنبية. وأكدت أنها ستحرص على المشاركة في النسخة الثانية العام القادم.

من جهتها، قالت الفنانة أليس لوقا، وهي من أب مصري وأم إنجليزية: "أنا في غاية السعادة والانبهار بهذه المشاركة وسط كوكبة من الفنانين المصريين والعرب والأجانب. الجميع سعيد بهذا التجمع الفني الرائع، وهذه هي مشاركتي الأولى، ولم يسبق لي المشاركة في أي مسابقة من قبل."

أما الفنانة السعودية هند الطبعان، التي تعيش في الرياض، فقالت: "أسوان بلد الفن والسحر والجمال، وهذه زيارتي الأولى لها. لم أكن أتوقع أنها بهذه الروعة، فقد أدهشني جمالها وطبيعتها الخلابة، بالإضافة إلى كرم أهلها. كما أنني انبهرت بجمال نهر النيل، وأدركت معنى أن تكون مصر بالفعل هبة النيل."

أما الفنانة الفلسطينية ديانا بلبل، التي تعيش في رومانيا، فأعربت عن سعادتها الكبيرة بوجودها في مصر، التي وصفتها بـ"أرض العروبة والجمال"، وبمشاركتها في هذه الفعالية الفنية التي تحتضنها أسوان، بلد النيل والحضارة.