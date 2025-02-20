بالصور- مستشفى بني سويف الجامعي يستقبل 7 من مصابي غزة

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل مستشفى بني سويف الجامعي، اليوم الخميس، 7 فلسطينيين من مصابي الحرب التي جرت في قطاع غزة، لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم، بمرافقة 13 شخصا من ذويهم.

من جانبه أوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على المصابين في التخصصات المختلفة التي شملت الأنف والأذن، والمسالك البولية، والعظام، والقلب والجراحة، وتشخيص إصاباتهم تشخيصا دقيقا

وأشار رئيس الجامعة إلى جاهزية المستشفى بالفرق الطبية المتخصصة، والكوادر المختلفة، وتزويدها بكافة الإمكانات الطبية من أشعة، وتحاليل، وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الجامعة حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم سواء من المرضى، أو المصابين، أو المرافقين للحالات، وتقديم كافة أوجه الرعاية من السكن، والغذاء، والخدمات التي توفر لهم كافة سبل الراحة لهم.