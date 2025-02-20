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نقل تبعية مستشفى دراو بأسوان إلى الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

03:30 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
  • عرض 7 صورة
    الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
  • عرض 7 صورة
    الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
  • عرض 7 صورة
    الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
  • عرض 7 صورة
    الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
  • عرض 7 صورة
    الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية
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أسوان – إيهاب عمران:


كشف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ليصل عدد المستشفيات التي تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.


وأشار إلى نقل تبعية 91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 مركز طبى ووحدة صحية، ويتم تباعاً استكمال إجراءات نقل التبعية لباقي المستشفيات والمراكز الطبية، وذلك ضمن الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.


وأضاف محافظ أسوان أنه يتم مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسواني بالجودة العالية و بسلاسة كاملة وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل



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