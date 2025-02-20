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بالصورـ إنقاذ طفل والبحث عن آخرين بين أنقاض منزل منهار في أسيوط

03:09 م الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أنقاض منزل منهار في أسيوط
  • عرض 4 صورة
    أنقاض منزل منهار في أسيوط
  • عرض 4 صورة
    أنقاض منزل منهار في أسيوط
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أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية والأهالي بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من إنقاذ طفل من تحت أنقاض منزل منهار بجزيرة الحواتكة بمركز منفلوط، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان لـ"مصراوي" بأن جهود الإنقاذ مستمرة لاستخراج طفلين آخرين على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوقوع الحادث، بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق؛ لم تُسجل أي خسائر بشرية حتى الآن، وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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منزل منهار إنقاذ طفل أسيوط
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