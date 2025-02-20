خنق صديقه بـ "كرافتة" بسبب 300 جنيه.. "قعدة حشيش" تقود سائق للسجن المؤبد بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل صديق، والسجن 3 سنوات، بتهمة تعاطي المخدرات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أصدر الحكم المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد راجح، وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

ترجع وقائع القضية رقم 6190 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بالعثور على جثة ملفوف حول رقبته رابطة عنق داخل شقة بدائرة القسم.

كشفت التحريات عثور الأهالي على جثة المجني عليه "م.م.ال" متوفي داخل الشقة محل سكنه، يرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود رابطة عنق "كرافتة" ملفوفة حول رقبته.

وتوصلت التحريات وأقوال شهود العيان أن المجني عليه تربطه علاقة صداقة وجيره بالمدعو "م.أ.م" سائق، والذي اعتاد خلالها التردد على مسكن المجني عليه لتعاطي المواد المخدرة.

وتبين من التحقيقات أن المذكور توجه يوم الواقعة إلى مسكن المجني عليه وتعاطى المخدرات معه ونشبت بينهما مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على 300 جنيه تطورت إلى مشاجرة.

وتمكن المتهم من الإمساك برابطة عنق كان يرتديها المجني عليه وجذب طرفيها بقوة محكمًا شدها على رقبته حتى أيقن أنه فارق الحياة وفر هاربًا، قبل اكتشاف جريمته والقبض عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.