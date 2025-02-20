إعلان

مصرع عاملين وإصابة 8 آخرين في حادث على صحراوى البحيرة

11:05 ص الخميس 20 فبراير 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية عند الكيلو 72 اتجاه القاهرة، جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين وفاة شخصين، وإصابة 8 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وأودعت الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع عاملين انقلاب سيارة صحراوى البحيرة مركز شرطة وادي النطرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة