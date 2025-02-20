مصرع عاملين وإصابة 8 آخرين في حادث على صحراوى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية عند الكيلو 72 اتجاه القاهرة، جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين وفاة شخصين، وإصابة 8 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وأودعت الجثتين ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.