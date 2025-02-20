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إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بالقليوبية

11:00 ص الخميس 20 فبراير 2025

إسعاف

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب شخصين، اليوم الخميس، في حادث تصادم 3 سيارات، على كوبرى قها بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في نطاق محافظة القليوبية.

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات، أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي بالقليوبية.

انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، هم "مصطفى عماد" 38 عاما، و"حنان محمد" 23 عاما، وجارِ رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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حادث تصادم القليوبية الطريق الزراعي بالقليوبية
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