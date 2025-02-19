نجاة طفلين وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج - صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي أمام قرية عرب بخواج دائرة المركز.

تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "توك توك" وسيارة ملاكي "تمناية" بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث إصابة كل من "عيسى. ف" 24 عامًا، و"مارسيل. ع" 4 أعوام، و"ماري. ع" عامان، و"مريم. م" 30 عامًا، و"حلمي. ح" 20 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.