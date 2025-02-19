إعلان

نجاة طفلين وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج - صور

07:33 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بسوهاج (1)
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم بسوهاج (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الزراعي أمام قرية عرب بخواج دائرة المركز.

تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية "توك توك" وسيارة ملاكي "تمناية" بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

نتج عن الحادث إصابة كل من "عيسى. ف" 24 عامًا، و"مارسيل. ع" 4 أعوام، و"ماري. ع" عامان، و"مريم. م" 30 عامًا، و"حلمي. ح" 20 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم دراجة نارية الطريق الزراعي سوهاج مستشفى طهطا العام النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025