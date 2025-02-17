افتتاح أول معارض أهلًا رمضان فى البحيرة -صور

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، أول معارض "أهلاً رمضان " بأرض المعارض بدمنهور.

ينظم المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية والإصلاح الزراعي ومديرية التموين وعدد من الجهات المعنية، لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بتخفيضات تصل إلى 30%.

و أكدت محافظ البحيرة أن هذا المعرض يُعد البداية لسلسلة من المعارض التي سيجري افتتاحها تباعًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث يفتتح اليوم 7 معارض، ضمن خطة المحافظة لافتتاح ما لا يقل عن 42 معرضًا تغطي جميع المراكز، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتفقدت عازر أقسام المعرض المختلفة، حيث يضم 28 باكية و26 شركة عارضة لتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والرمضانية، منها السكر والزيت والأرز والمكرونة والبقوليات والياميش واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى منتجات الألبان والمنظفات، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.

كما تفقدت المحافظ منفذ "حياة كريمة" بالمعرض لبيع اللحوم البلدية بسعر 285 جنيه، وتفقدت أيضا منتجات مدارس التعليم الثانوى الزراعى بإدارات التحرير و دمنهور والدلنجات، وكذا منتجات مدارس التعليم الصناعى والتى تعرض تشكيلة مميزة من فوانيس رمضان وغيرها.