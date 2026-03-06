أُصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة في حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل على طريق الداخلة - شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، قبل منطقة العوينات بنحو 20 كيلومترًا، بجوار مدخل إحدى المزارع الواقعة على الطريق.

وفور تلقي البلاغ، دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، عقب وقوع حادث التصادم.

على الفور جرى إخطار الأجهزة المعنية وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين وتأمين الطريق.

أسماء المصابين ومحل إقامتهم

تبين من الفحص الأولي أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: إبراهيم محمد عبدالرحمن، 34 عامًا، ومقيم بمحافظة سوهاج، ويوسف القرضاوي أحمد، 26 عامًا، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتامر السيد رمضان، 34 عامًا، ومقيم بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وعمر كمال فؤاد زيدان، 37 عامًا، ومقيم بدمنهور في البحيرة، وخالد عبدالناصر أحمد، 30 عامًا، ومقيم بمحافظة سوهاج، ومحمد حسن عويضة، 31 عامًا، ومقيم بمحافظة الأقصر.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

كما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسباب التصادم وظروفه.