تكريم جامعة طيبة التكنولوجية في السعودية -صور

الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، حفل تكريم الجامعة ضمن الجامعات العربية المدرجة في التصنيف العربي لعام 2024، والذي أقيم في رحاب جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، وافتتح الحفل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، ومدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح رجاء الله السلمي، وذلك احتفاء بجهود المؤسسات التعليمية في تطوير التعليم العالي وتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي في الوطن العربي، بحضور ممثلي اتحاد الجامعات العربية والمؤسسات الأكاديمية العربية.

أعرب الدكتور عادل زين الدين عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أنه يعكس التزام الجامعة الراسخ بالتميز الأكاديمي والبحثي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الجامعة بين المؤسسات التعليمية المرموقة في الوطن العربي، ويحفزها على مواصلة التطور والتحسين المستمر.

وأضاف: "هذا التكريم هو شهادة على جهود جامعة طيبة التكنولوجية في توفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الابتكار والإبداع، وتسهم في تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي."

وتشارك جامعة طيبة التكنولوجية بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامجها التعليمية والبحثية التي تركز على إيجاد حلول للتحديات المجتمعية والبيئية. كما تسعى الجامعة إلى تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة لتبادل الخبرات وتطوير البحث العلمي التطبيقي.

تؤكد جامعة طيبة التكنولوجية التزامها بخدمة المجتمع، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل تساهم في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم. كما تعمل الجامعة على تعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات التي تخدم المجتمع.

تواصل جامعة طيبة التكنولوجية العمل الجاد لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي. وتسعى الجامعة إلى تطوير برامجها الأكاديمية باستمرار، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم.

وقد بلغ عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف العربي في النسخة الثانية هذا العام ٣٧٣ جامعة ممثلة لعدد ١٦ دولة بزيادة قدرها ١٦٥ جامعة عن النسخة الأولي، وقد أكمل هذا العام متطلبات التصنيف ١٨٠ جامعة ممثلة لعدد ١٦ دولة.

يذكر أنه جرى إطلاق التصنيف العربي للجامعات رسمياً عام ٢٠٢٢ من مقر جامعة الدول العربية بعد تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. والذي يهدف إلى تحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطور العربي والوصول للجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات، وأن يولد في العالم العربي تصنيف دولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي -جنباً إلى جنب- مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.