الانتهاء من تفتيش شقة خامسة استأجرها "سفاح المعمورة".. ماذا كشفت المعاينة؟ -صور

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انتهت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من أعمال تفتيش خامس الشقق المستأجرة للمتهم "ن.ال" 51 سنة، محام صاحب الواقعة المعروفة بـ "سفاح المعمورة"، والتي وردت معلومات أنه عاش بها قبل سنوات بمنطقة 45 العصافرة شرق المدينة.

وكشفت أعمال المعاينة عن عدم العثور على جثمان جديد يضاف إلى جثامين الضحايا الثلاث الذي جرى الكشف عنهم خلال الساعات الماضية، فيما تجرى الأجهزة المعنية فحصا دقيقا لبلاغات مشابهة قد تكون مرتبطة بالمتهم الرئيسي.

يأتي ذلك على خلفية بلاغ ورد للأجهزة الأمنية من مالك الشقة المشار اليها حيث أفاد بأنه قام بتأجيرها من قبل للمتهم وعلى إثر معرفته بأخبار قضيته طلب معاينتها خشية وجود ضحية رابعة للمتهم داخلها.

وتواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في الواقعة المعروفة بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد وصول المتهم "ن.ال" 51 سنة، محام، إلى سراي النيابة وسط حراسة مشددة.

وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

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