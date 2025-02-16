محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة عزبة أبو غانم بديسط -صور

الدقهلية - رامي محمود:

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، مدرسة عزبة أبو غانم بديسط التابعة لمركز طلخا، بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه، في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي.

وقال محافظ الدقهلية، إن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير خدمات ومشروعات متنوعة في مختلف المجالات، وعلى مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن وراء هذه الافتتاحات جهود كبيرة تبذل، وأموال تنفق، لتوفير تعليم جيد لأبنائنا وتقليل الكثافة العددية في الفصول.

وتفقد محافظ الدقهلية فصول المدرسة التي تضم 16 فصلا دراسيا، منهم 4 فصول رياض اطفال، 12 فصل تعليم ابتدائي، ومكونة من 5 أدوار، على مساحة 1050 متر، وتستوعب حوالي 750 طالبا، بالإضافة إلى فصل إعدادي تم ضمه للمدرسة.

كما تفقد حمامات المدرسة، وقاعة الفراشات، ورياض الأطفال، والمعمل، واستمع إلى التلاميذ، وتبادل معهم الحديث عن العيد القومي للدقهلية، وحثهم على الاجتهاد والتفوق، كما حثهم على الحفاظ على المدرسة.

وأثناء مغادرة محافظ الدقهلية، التقى المواطنين واستمع إليهم، وأكد للمواطنين أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الخدمات التعليمية، إلى جانب توفير مختلف الخدمات اللازمة لهم في جميع المجالات وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه سيبحث المشكلات لوضع الحلول المناسبة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومحمد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم، ومجاهد عطية مدير عام الأبنية التعليمية بالدقهلية، وعماد الدكروري، رئيس مركز ومدينة طلخا.