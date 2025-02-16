بسبب طابور الصباح.. استبعاد مدير مدرسة وإحالة 11 معلمًا للتحقيق بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مديرة مدرسة محمد صبرى البكباشى الابتدائية التابعة لإدارة غرب الفيوم، وذلك لتأخرها فى بدء طابور الصباح عن المواعيد المحددة، وعدم انضباط المدرسة، وإرتفاع نسبة تأخير الطلاب عن حضور طابور الصباح، وكذلك إرتفاع نسبة غياب الطلاب عن الأسبوع الماضي، كما قرر وكيل الوزارة إحالة 11 معلما للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال طابور الصباح.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الالتزام بالمواعيد والانضباط في جميع المدارس، مشيرًا إلى أن هذا يعد جزءًا من مسؤولية الجميع في الحفاظ على بيئة تعليمية جادة وفاعلة.

كما تفقد قبيصي، المدرسة والفصول الدراسية، ومعمل الوسائط المتعددة، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإعدادي ، وحصة دراسات بالصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب للوقوف على المستوى الدراسي.

وشدد على ضرورة انضباط المدرسة والفصول الدراسية وحضور جميع العاملين بالمدرسة والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وضرورة انضباط جدول الحصص الدراسية، وبذل مزيداً من الجهد داخل الفصول الدراسية مع الطلاب من أجل رفع نسبة تفوق الطلاب وتحقيق بيئة تعليمية مثالية.

كان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، فاجئ مدرسة صبرى البكباشى صباح اليوم، بزيارة ميدانية، للوقوف على سير العمل خلال طابور الصباح.