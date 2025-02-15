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أطفال على ظهور الجمال.. 10 قبائل تتنافس في سباق الهجن التنشيطي بطور سيناء

12:30 م السبت 15 فبراير 2025
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    الفائز في سباق الاطفال
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    الفعاليات
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    المشاركين
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    سباق الهجن
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    سباق الهجن التنشيطي
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    سباق الهجن بطور سيناء
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    سباقات الهجن التنشيطية بطور سيناء
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    الجوائز
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    فعاليات السباق
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    الحضور
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    لجنة التحكيم
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جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت فعاليات سباق الهجن التنشيطي بمضمار هجن مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 50 هجن "جمل"، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمئات من أبناء القبائل البدوية بالمحافظة.

قال الشيخ صالح محمد عايد، رئيس نادي نويبع ورئيس لجنة التحكيم في السباق، إن السباق تضمن 5 أشواط هم "لبانه، اول صريمة، ثاني صريمة، مارتثون، شوط الدرع"، وجرى تسليم الفائز بالمركز الأول درع الوفاء للمرحوم سليمان ابو سعيد السعيدي، رحمه الله، وذلك في شوط الدرع، بينما جرى تسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى في الأربع أشواط الأخري.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم، أن السباق انطلق بمشاركة 50 جملا من 10 قبائل وهم "أولاء سعيد، بيلي، المزينة، ترابين، الحيوات، سواركة، عليقات، العيايدة، الجرترشة، الصوالحة".

وأكد أن كل شوط انطلق لمسافة 5 كيلو مترات، وبعص هذه الأشواط كانت بالراكب الآلي والبعض الآخر بالانسان، بينهم شوط كان الراكب أطفال.

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سباق الهجن محافظة جنوب سيناء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي حمادة القبائل البدوية
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