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قلوب وبالونات حمراء.. 25 صورة ترصد احتفالات منتجعات جنوب سيناء بعيد الحب

11:21 ص السبت 15 فبراير 2025
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    أجواء الفلانتين
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    احتفالات عيد الحب
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    الاجواء الاحتفالية
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    الاحتفال
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    أجواء مبهجة للسائحين
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    احتفال السائحين
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    الاحتفالات داخل الفنادق
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    البلونات
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    البوفيه
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    الديكورات
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    الصور التذكارية
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    الفنادق
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    الاستعدادات
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    المشاركة في الاحتفالات
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    المأكولات
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    المشروبات
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    الازياء
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    تجهيزات الفلانتين
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    عبارات التهنئة
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت المنتجعات السياحية بجنوب سيناء برامج احتفالية واستعراضات فنية مبهجة للسائحين، احتفالًا بعيد الحرب وسط مشاركة وتفاعل كبير من قبل السائحين، إضافة إلى إعداد المأكولات والمشروبات والشوكولاتة، وتزين المنتجعات بالورود والبلونات الحمراء، لإضفاء أجواء احتفالية مبهجة.

قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن السائحين المترددين على المنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص من نحو 37 جنسية مختلفة، احتفلوا بعيد الحب خلال أجواء مبهجة، حيث حرصت هذه المنتجعات على تجهيز برامج احتفالية تضمنت فقرات استعراضية وموسيقية وغنائية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وارتدت العارضات ملابس حمراء ذات ديكورات فرعونية تعبر عن كيوبيد الحب لدى الفراعنة، وكافة الشخصيات الأسطورية التي ترمز إلى الحب، وحرص السائحين على التفاعل معهم، والتقاط الصور التذكارية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة في تصريح اليوم، إن عيد الحب والمناسبات العالمية بشكل عام، تساهم بدرجة كبيرة في رفع نسبة الإشغالات الفندقية، مؤكدًا أن منتجعات جنوب سيناء شهدت إقبالًا كبيرًا من السائحين للاحتفال بهذه المناسبة وسط أجواء دافئة، وطبيعة خلابة، وتنفيذ العديد من البرامج السياحية نظرًا لتعدد المقومات السياحية التي تتمتع بها جنوب سيناء.

وأضاف أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات الفندقية بلغت في بعض فنادق شرم الشيخ 95% خلال احتفالات الفلانتين، بعد أن حرص آلاف السياح على قضاء احتفالات عيد الحب على الشواطئ وداخل الفنادق، وعلى متن المراكب البحرية، مؤكدًا أن أكثر الجنسيات التي تقبل على منتجعات جنوب سيناء الروسية، والألمانية والبلجيكية، بلاروسيا، والسويد والتشيك والدنمارك وإنجلترا وفرنسا وبولندا، والهند.

ومن جانبه أكد ماجد توفيق، مدير أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، أن المنتجعات السياحية تزينت باللون الأحمر من ورود وبلونات، وحرصت فرق الأنيميشن الذين ارتدوا الزي الأحمر على توزيع الورود على النزلاء من مختلف الجنسيات، وتجهيز جلسات تصوير لهم داخل الفنادق وعلى الشواطئ بالقلوب والبالونات الحمراء، وتبادل عبارة التهاني بعيد الحب وسط أجواء مبهجة.

وأشار إلى أن احتفالات الفلانتين تضمنت فقرات وبرامج متنوعة وبوفيه خاص نهارً، ومساءًا تضمنت حفلة موسيقي، واستعراضات فنية متنوعة، وعشاء رومانسي على ضوء الشموع، ومن المقرر أن تتواصل الاحتفالات على مدار اليوم على الشواطئ بعدد من الفقرات الترفيهية وتستمر حتى نهاية اليوم، مع تقديم الأكلات والمشروبات المفضلة للسائحين باللون الأحمر.

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