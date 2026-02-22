إعلان

مصرع شاب من الباجور في حادث أعلى الطريق الدائري ببنها

كتب : أحمد الباهي

11:37 ص 22/02/2026

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث سير وقع أمام محطة الأتوبيس الترددي بمنطقة بنها الحر أعلى الطريق الدائري، وذلك بعد ساعات من نقله إلى مستشفى قليوب لمحاولة إسعافه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرض الشاب لحادث سير، مطالبين بسرعة التواصل مع أسرته لإبلاغهم بالواقعة، عقب نقله مصابًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن الشاب يُدعى «أيمن.م.ع.م»، يبلغ من العمر 39 عامًا، من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي الباجور عقب انتشار نبأ الوفاة، فيما تواصل أسرته إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

