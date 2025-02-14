احتفالية كأس العالم للأندية.. وزير الرياضة والخطيب يشهدان افتتاح مسجد أبو سلام بالأقصر

من الفستان الأبيض إلى الكفن.. قصة دنيا الفتاة التي سرقوا منها الحياة والذهب

الأقصر - محمد محروس:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد أبو سلام بمنطقة أرمنت الحيط، بعد استكمال أعمال الإحلال والتجديد التي تمت بالجهود الذاتية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ووصل وزير الشباب والرياضة ووفد النادي الأهلي إلى الأقصر، اليوم الجمعة، للمشاركة في الاحتفال الذي يقام بمعبد حتشبسوت لاستقبال النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية.

وعلى هامش الافتتاح، أجرى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر اتصالًا هاتفيًا بوزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، لمتابعة سير عملية الافتتاح والتأكيد على دور المساجد في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الديني.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تحت عنوان "تحويل القبلة.. دروس وعبر"، حيث تناولت الخطبة أهمية هذا الحدث في التاريخ الإسلامي وأثره في ترسيخ الإيمان، مع التحذير من خطورة الشائعات وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن المساجد ليست فقط دورًا للعبادة، بل هي منارات لنشر العلم والمعرفة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. فيما دعا محافظ الأقصر أئمة المساجد إلى تكثيف جهودهم في نشر قيم التسامح والوحدة بين أبناء الوطن.

حضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم العميد أحمد الهواري، رئيس مدينة أرمنت، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.