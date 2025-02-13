منعًا لتكرار الحوادث.. وزير النقل يعتمد 12 مليون جنيه لإنارة محور وكوبري بديل خزان أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

وجّه اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على محور وكوبري بديل خزان أسوان، مع تشديد الرقابة باستخدام الرادار في أوقات متباينة ومفاجئة، بهدف الحد من السرعات الزائدة والسير العكسي، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.

وأوضح المحافظ أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وافق على اعتماد 12 مليون جنيه لإعادة تركيب الكابل الرئيسي للكهرباء، بما يضمن تشغيل أعمدة الإنارة بطول 5 كيلومترات بعد الكوبري باتجاه المطار، مما يسهم في تعزيز الأمان والسلامة المرورية.

كما كلف المحافظ بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ، وعضوية مسؤولي المرور والطرق والهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب رئيس مركز ومدينة أسوان، وذلك لتنفيذ حلول هندسية عاجلة تشمل:

تحديد مسارات الصعود والهبوط للكوبري.

تركيب حواجز خرسانية بعوامل أمان مناسبة.

وضع العلامات الإرشادية واللوحات الفسفورية.

إضافة مطبات صوتية وكاميرات مراقبة.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع مدير أمن أسوان، اللواء محمد أبو الليل، لتخصيص تمركز أمني ثابت بمنتصف الكوبري، مع تكثيف الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج، لضبط المخالفات وتأمين حركة المرور.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الحوادث المرورية على الكوبري منذ افتتاحه، كان آخرها يوم الأربعاء، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل وتروسيكل بسيارة نقل، مما أدى إلى سقوط السيارة النقل أسفل الكوبري وإصابة ثلاثة أشخاص.

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