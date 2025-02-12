التريلا سقطت من فوق الكوبري.. تصادم مروع بين 3 مركبات في أسوان- صور

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أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل مع سيارة نقل أعلى كوبري بديل خزان أسوان وسقوط النقل من أعلى الكوبري.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل وسيارة نقل أعلى كوبري بديل لخزان أسوان وأدى التصادم إلى سقوط السيارة النقل من أعلى الكوبري ووجود مصابين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.