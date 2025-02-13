إعلان

مصرع شخص من كفر البطيخ صدمته سيارة ربع نقل في الدقهلية

12:29 م الخميس 13 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ربع نقل مسرعة على طريق (المنصورة - بنها) أمام قرية المعصرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حال عبوره الطريق.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بالواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل في شخص حال عبوره الطريق أمام قرية المعصرة مما أدى إلى وفاة "نظمي عثمان سالم 65 عاما، ومقيم كفر البطيخ مركز دمياط".

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية مصرع شخص مديرية أمن الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة