مصرع شخص من كفر البطيخ صدمته سيارة ربع نقل في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ربع نقل مسرعة على طريق (المنصورة - بنها) أمام قرية المعصرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حال عبوره الطريق.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بالواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل في شخص حال عبوره الطريق أمام قرية المعصرة مما أدى إلى وفاة "نظمي عثمان سالم 65 عاما، ومقيم كفر البطيخ مركز دمياط".

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.