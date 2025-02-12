السيطرة على حريق هائل التهم حشائش وأشجار بأرض زراعية في المنيا

المنيا-جمال محمد:

كثفت قوات الحماية المدنية بمركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، من جهودها، مساء اليوم الأربعاء، لإخماد حريق هائل نشب في الأراضي الزراعية بين طريق الشواني والرحمانية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من أهالي مركز مغاغة، بنشوب حريق في الزراعات بالقرب من قرية الرحمانية.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتبين اشتعال النيران في كمية كبيرة من الحشائش والأشجار بمنطقة أرض زراعية، وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة.