بالصور- محافظ الأقصر يفتتح موقف القرنة الجديد

الأقصر - محمد محروس:



افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، موقف القرنة الجديد بمدينة القرنة بالبر الغربي، وأعلن بدء تشغيله، إلى جانب تشغيل موقف الحافلات السياحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى، منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مديرة مديرية الطرق بالأقصر، والمهندس عبد الوهاب محمد، ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى أن الموقف الجديد يضم عدة مرافق حديثة، تشمل موقفًا للموتوسيكلات بمساحة 850 مترًا مربعًا، يتسع لحوالي 250 موتوسيكلًا، ويحتوي على غرفة أمن مزودة بكاميرات مراقبة، كما يضم موقفًا للسيارات بمساحة 4,300 متر مربع، يحتوي على 60 بايكة بسعة 120 سيارة ميكروباص، بالإضافة إلى غرفة إدارة، وغرفتي أمن وتذاكر، وغرفة محولات كهرباء، وكافيتريا بمساحة 30 مترًا مربعًا، فضلًا عن مسجد بمساحة 270 مترًا مربعًا يضم أماكن للصلاة والوضوء للرجال والسيدات.

أما بالنسبة لموقف الحافلات السياحية، فقد شملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة إنشاء 10 بازارات ومحلات تجارية بمساحة 14 مترًا مربعًا لكل منها، إلى جانب موقف للدواب يضم 14 بايكة بمساحة 450 مترًا مربعًا، و3 ورش حرفية بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة موقف الأتوبيسات ليستوعب 14 أتوبيسًا، مع إنشاء أرضيات خرسانية ممسوسة بمساحة 2,650 مترًا مربعًا، وثلاثة حمامات عمومية، وغرفتي أمن وكاميرات.

وفي سياق متابعة المشروعات القومية والخدمية بمدينة القرنة، استعرض اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الأعمال المنفذة بمأخذ محطة البعيرات، مشيرًا إلى أنه تم استقطاع جزء من مرشح مياه البعيرات لصالح كورنيش النيل بالمنطقة، مع تخصيص مكان بديل بجوار مأخذ المحطة المدمجة لإنشاء محطة مياه جديدة تخدم منطقة البعيرات.

